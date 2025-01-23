Cezaevi firarisi eşini öldürüp dere yatağına saklandı

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7510 Sokak'ta meydana geldi. 'Silahla yağma' suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı, cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar etti. İzmir'e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti.

,Eşi Melisa Çırgı ile tartışan Hasan Çırgı, yanındaki bıçakla, 1 çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı. Hasan Çırgı, suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melisa Çırgı'yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çırgı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çırgı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada Hasan Çırgı'nın bir dere yatağında saklandığı belirlendi. Derenin etrafını saran polis, şüpheliyi yakaladı.

'Kasten yaralama', 'Silahla yağma', 'Oto hırsızlığı', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' olmak üzere 48 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.