Belediye başkanının da bulunduğu otomobile ateş açan saldırgan yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Eski belediye çalışanı A.A., işten çıkarılmasında sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz ve belediye başkanı Kasım Karaköse'nin içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırıda, şans eseri yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayın ardından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Belediye başkanı Karaköse, Karagöz ile sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında saldırıyı gerçekleştiren A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.

TAKİP SONUCU YAKALANDI

Şüphelinin Kozan ilçesine kaçtığını belirleyen polis ekipleri, yerini tespit etti. Takip edildiğini fark edince kaçmaya çalışan A.A. yere düştü. Yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.

A.A.'nın gözaltına alındığı anlar, cep telefonuyla kayda alındı