Elazığ'da maden ocağında göçük: 1 işçinin ayağı kırıldı
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçi yara almadan kendi imkanları ile kurtulurken, 1 işçinin ayağı kırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 16:25, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 18:09
Alacakaya ilçesi KEF bölgesinde Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom AŞ'ye ait maden ocağında göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Göçükte 1 işçi yara almadan kendi imkanları ile çıkarken, ayağı kırık vaziyette çıkarılan 1 işçi de ambulansa taşındı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.