Faiz kararı sonrası gram altında son durum!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası altın piyasası yeniden hareketlendi. Gram altın, gün içinde 3 bin 187 TL ile yeni bir zirve kaydederken, ons altın ise 2 bin 752 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e düşürdü. Bu kararın ardından altın piyasasında hareketlilik hız kazandı. Dün yaşanan dalgalanmalara rağmen, gram altın bugün sabah saatleri itibarıyla 3 bin 187 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.
Altın piyasasında son durum
Dün tarihi rekor olan 3 bin 367 TL'den düşüşe geçen gram altın, sabah saatlerinde 3 bin 150 TL seviyelerinde direnç göstermişti. Ancak, TCMB'nin faiz kararı sonrası yeniden yükselişe geçerek 3 bin 187 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.
Küresel piyasalarda da ons altın hareketli bir seyir izliyor. ABD ve Çin arasında süregelen ticaret gerilimlerinin etkisiyle, ons altın güne 2 bin 752 dolardan başladı. Dün en düşük 2 bin 741 dolar, en yüksek 2 bin 763 doları gören ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 772 dolar seviyesinde işlem görüyor.Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Uzmanlara göre, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların temel nedeni, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD'nin izlediği korumacı politikalar. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği yönündeki beklentiler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.
Güncel altın fiyatları
24 Ocak 2025 itibarıyla sabah saatlerindeki altın fiyatları şu şekilde:
- Ons altın: 2 bin 772 dolar
- Gram altın: 3 bin 181 TL
- Çeyrek altın: 5 bin 227 TL
- Yarım altın: 10 bin 454 TL
- Tam altın: 20 bin 516 TL
- Cumhuriyet altını: 20 bin 822 TL