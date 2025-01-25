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Fidan kritik temaslar için Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüşmeler yapacak. Ana gündem maddeleri ikili ilişkiler, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler olacak. Fidan, PKK'nın Irak topraklarından tasfiye edilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularında iş birliğini vurgulayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 16:06, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:08
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Fidan kritik temaslar için Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Irak'a gidiyor.

Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile biraraya gelecek.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve Iraklı Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile temaslarda bulunacak.

GÜNDEM İKİLİ İLİŞKİLER VE TERÖRLE MÜCADELE

Görüşmelerde ana gündem ikili ilişkiler ve terörle mücadele olacak.

Başta Suriye olmak üzere güncel bölgesel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Fidan görüşmelerde, Irak'ta istikrar ortamının bölge için önemine dikkat çekecek.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığı ve Suriye'deki gelişmelerin Irak'ı olumsuz etkilememesi için Sudani Hükümeti'nin sarf ettiği çabalara Ankara'nın desteğini paylaşacak.

PKK'YI YASAKLI ÖRGÜT İLAN ETMİŞTİ

Irak geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye ziyaretinin ardından terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmişti.

Fidan'ın görüşmelerde PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesi ve Irak topraklarından tasfiye edilmesine yönelik beklentinin altını da çizmesi bekleniyor.

TEHDİTE DİKKAT ÇEKECEK

Fidan, PKK'nın Türkiye, Irak ve Suriye için ortak tehdit oluşturduğuna da dikkat çekecek. Terör örgütünün zemin kazanma arayışlarına karşı ortak hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapacak.

Temaslar kapsamında kalkınma yolu projesine hız kazandırılması için atılacak adımların da konuşulması bekleniyor.

Fidan, İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ticaretin önündeki suni engellerin kaldırılması gerektiğine de dikkat çekecek.

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