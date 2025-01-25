Yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler
Yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler
Çiftçiler yağmur duasına çıktı
Çiftçiler yağmur duasına çıktı
Moody's'ten sürpriz karar! Türkiye'yi pas geçti
Moody's'ten sürpriz karar! Türkiye'yi pas geçti
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Epözdemir tutuklandı
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Epözdemir tutuklandı
Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır
Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 78 canımızın hesabı tek tek sorulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 78 canımızın hesabı tek tek sorulacak
Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği felaket tüm Türkiye'ye yasa boğarken, sosyal medyada yapılan bir paylaşım tepkilere neden oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay ve küfür eden kişiler bu görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 22:55, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 22:57
Yazdır
Yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki grand Kartal oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerim acılı ailelerin panel üzerinden telefon numarasına ulaşan 2 kişi, aileleri başsağlığı bahanesiyle arayarak hem alay hem de küfür etti.

GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Kendini bilmez iki kişinin yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaptığı saygısızlığa ait görüntü sosyal medyaya düşünce tepkilerde beraberinde geldi. Acil dairelerle alay ederek küfürler savuran kişilerin yakalanması için sosyal medyada hashtag oluşturuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülkeyi yasa boğan olay sonrası vefat eden kişilerin ailesini arayarak dalga geçen şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şahısların tespiti için talimat verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber