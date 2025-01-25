Yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay ettiler

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki grand Kartal oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerim acılı ailelerin panel üzerinden telefon numarasına ulaşan 2 kişi, aileleri başsağlığı bahanesiyle arayarak hem alay hem de küfür etti.

GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Kendini bilmez iki kişinin yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaptığı saygısızlığa ait görüntü sosyal medyaya düşünce tepkilerde beraberinde geldi. Acil dairelerle alay ederek küfürler savuran kişilerin yakalanması için sosyal medyada hashtag oluşturuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülkeyi yasa boğan olay sonrası vefat eden kişilerin ailesini arayarak dalga geçen şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şahısların tespiti için talimat verildi.