Rize'deki hastanede acil çıkışa 'sigara engeli'

TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Yargıtay: 'Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' sözleri hakaret
Yargıtay: 'Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' sözleri hakaret
Havale ve EFT'ye bir doğrulama sistemi daha geliyor!
Havale ve EFT'ye bir doğrulama sistemi daha geliyor!
İstanbul Havalimanı üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde
80 yıllık oteller! Kartalkaya'dan sonra gözler Uludağ'a çevrildi
80 yıllık oteller! Kartalkaya'dan sonra gözler Uludağ'a çevrildi
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Kartalkaya'daki felaket: Sekiz aileden geriye kimse kalmadı
Kartalkaya'daki felaket: Sekiz aileden geriye kimse kalmadı
Restoranlar artık komisyon ücreti ödemeyecek
Restoranlar artık komisyon ücreti ödemeyecek
Felaketlerden ders almalıyız! Binlerce dehşet oteli var
Felaketlerden ders almalıyız! Binlerce dehşet oteli var
Otel yangınında ölenlerin ailelerini rahatsız edenlere gözaltı
Otel yangınında ölenlerin ailelerini rahatsız edenlere gözaltı
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Çiftçiler yağmur duasına çıktı
Çiftçiler yağmur duasına çıktı
Moody's'ten sürpriz karar! Türkiye'yi pas geçti
Moody's'ten sürpriz karar! Türkiye'yi pas geçti
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Epözdemir tutuklandı
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Epözdemir tutuklandı
Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır
Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 78 canımızın hesabı tek tek sorulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 78 canımızın hesabı tek tek sorulacak
Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Rize'deki hastanede acil çıkışa 'sigara engeli'

Rize Devlet Hastanesi'nde yangın merdivenlerinin kablo kanalları ile kapatılması vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 10:36, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:09
Yazdır
Rize'deki hastanede acil çıkışa 'sigara engeli'

Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin vefatı ile sonuçlanan yangının ardından tüm ülkede gözler yangın için alınan tedbirlere çevrildi. İşletmeler, oteller, öğrenci yurtları gibi toplu hizmet veren alanlarda belediyeler tarafından sıkı denetimler başlatıldı. Bir günde içerisine binlerce insanın girdiği, yatan hastaların ve refakatçilerin yoğunlukta olduğu Rize Devlet Hastanesi'nde hastane yönetimi tarafından hasta yakınlarının sigara içmek için çıktığı iddiası ile yangın merdivenlerinin girişleri kablo kanalları vidalanarak kapatıldı.

Panik halinde insanların kablo kanallarını kırmayı düşünemeyeceğini dile getiren Veysel Baki Biçer isimli vatandaş, "Bolu'da daha yeni yangın çıktı ve insanlar, herkes acil durum yangın merdivenlerini konuşuyor. Rize Devlet Hastanesi'nde de elektrik kablolarını sıkıştırmak için kullanılan kablo kanalları kullanarak yangın merdivenlerinin kapılarını kapatmışlar. Tamam, kolay kırılabilecek bir şey ama insanlar o panik halinde onu mu düşünecek. O anda onu düşünemeyebilirler" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber