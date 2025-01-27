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Sosyal medyaya yaş sınırlaması: Bu yıl devreye alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesinin bu yıl tamamlanacağını belirterek, "16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 11:39, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:40
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Sosyal medyaya yaş sınırlaması: Bu yıl devreye alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altı gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz. 16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz. 16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız" dedi.

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