YGA: Vicdan ve Donanım ile Geleceği İnşa Etmek

İlandır

YGA (Young Guru Academy), geleceğin liderlerini yetiştirmek için çalışan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş, gençlerin hem vicdanlı hem de donanımlı bireyler olmalarını hedefler. "Çift kanatlı" birey anlayışını benimseyen YGA, bu hedef doğrultusunda çok sayıda proje ve program sunar. Gençlerin yalnızca bireysel gelişimlerini değil, toplumsal fayda sağlayacak yetkinlikler kazanmalarını da amaçlar.



YGA ile Çift Kanatlı Gençler

YGA etkinlikleri, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. Bu organizasyonlar arasında en dikkat çekeni, her yıl düzenlenen YGA Zirvesi'dir. Zirve, gençleri bilim insanları, sanatçılar, akademisyenler ve iş dünyasından liderlerle bir araya getirir. Bu buluşma, gençlerin ilham almasını ve kendilerini geliştirmesini sağlar. YGA Zirvesi'ne katılmak isteyen binlerce genç, bu benzersiz deneyimden faydalanmak için başvuruda bulunur.

Bunun yanı sıra Bilim Seferberliği gibi YGA programları, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara bilim sevgisi aşılar. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında, okullara bilim setleri dağıtılır ve çocukların bilimsel düşünme becerilerinin gelişimi desteklenir. YGA, çocukları vicdanlı bilim insanları olmaya teşvik eder.



Geleceği Şekillendiren İlham Verici Girişimler

Hayatın farklı alanlarında fark yaratan yenilikçi YGA girişimleri, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için teknolojiyi ve tutkuyu bir araya getirir. Erişilebilirlik, eğitim teknolojileri ve seyahat gibi temel alanlarda devrim yaratan dört önemli girişim, insanlara ilham verir: WeWALK, UP School, Twin Science ve Piri.



Bağımsız Hareketin Öncüsü: WeWALK

Görme engelliler için sosyal hayatta tam bağımsızlığı mümkün kılan WeWALK, akıllı baston teknolojisiyle fark yaratır. 2018 Edison Ödülü'nü kazanarak yenilikçi gücünü ispatlayan bu girişim, TIME Dergisi tarafından da yılın en iyi icatlarından biri olarak seçilmiştir. Gelişmiş engel algılama teknolojisi ve erişilebilir navigasyon desteği ile 110 ülkede binlerce görme engellinin hayatına dokunan WeWALK, Microsoft ve Imperial College iş birliğiyle teknolojisini sürekli geliştirir. Görme engellilerin bağımsız hareketine olanak tanıyarak sosyal hayatta eşit bir katılım sağlar ve 253 milyon görme engellinin yaşamını dönüştürmeyi hedefler.



Vicdanlı Bilimin Kalbi: Twin Science

Eğitim teknolojileri alanında devrim yaratan Twin Science, çocukların merak duygusunu besleyen ve bilimi eğlenceli bir hale getiren çözümleriyle geleceğin kaşiflerini yetiştirir. Twin Bilim Setleri ve mobil uygulamasıyla çocuklara robotik, kodlama ve otonom araç gibi en yeni teknolojileri öğrenme fırsatı sunan Twin, sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini destekleyen bir deneyim sağlar. YGA'nın Bilim Seferberliği projesinden doğan bu girişim, dünyanın dört bir yanında yüz binlerce çocuğa ulaşır. Twin'in amacı, bilimin yalnızca teknik değil, vicdan ve nezaketle bir arada gelişebileceğini göstermektir.



Teknolojide Rol Model Kadınlar: UP School

UP School, Teknolojide rol model kadınlar yetiştirmek için kurulan bir eğitim teknolojisi girişimidir. Kadınlara teknik donanım ve özgüven kazandırarak kariyerlerine emin adımlarla giriş yapma özgürlüğü sunar. Kadınlara yazılım alanında uzmanlık kazandırır ve potansiyellerini açığa çıkararak sektördeki cinsiyet ve yetenek açığını kapatmayı hedefler. Yoğun eğitim programından başarıyla mezun olan kadınların, kariyerlerine güçlü ve sağlam adımlarla başlamalarına olanak sağlayan UP School, bugüne dek hayata geçirdiği Veri Bilimi, Mobil Uygulama Geliştirme, Robotik Süreç Otomasyonu gibi programları ile 300'den fazla kadına ulaştı. Mezunları ise %70 işe yerleşme oranı ile öncü kurumsal şirketlerde çalışmaktadır.



Keşfetmenin Yeni Yolu: Piri

Dijital çağın keşif ruhunu yeniden tanımlayan Piri, seyahati bir deneyim sanatına dönüştürür. Mobil uygulamasıyla dünya genelinde 20 ülkede ve 30 şehirde 3.000'den fazla sesli içerik sunan Piri, gezginlere rehberlik ederken onları yerel hikayelerle buluşturur. Özenle seçilmiş mekanlardan sanat ve kültür dolu sesli serilere kadar sunduğu içeriklerle seyahatlerinizi unutulmaz kılar. Alanında uzman rehberlerle ve içerik üreticileriyle çalışan Piri, 50'den fazla kurumsal iş ortağı ile birlikte sorumlu ve sürdürülebilir turizmi destekler.



YGA ile Küresel Çapta Sosyal Değişim

Yenilikçi çözümlerle toplumsal sorunlara katkıda bulunmayı hedefleyen YGA projeleri ve programları, global ölçekte etkili işlere imza atar. Mesela Global Impact programları, dünya çapında gençleri bir araya getirerek sosyal sorunlara kalıcı çözümler üretmeyi hedefler. YGA, bu programlar aracılığıyla gençlerin vizyonlarını genişletir ve uluslararası düzeyde iş birlikleri kurmalarını destekler.

YGA, her bir gencin geleceği şekillendirecek bir potansiyele sahip olduğuna inanır. Bu doğrultuda, eğitimden teknolojiye, bilimden sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyetler yürütür. YGA ile bir araya gelen her birey, "çift kanatlı" olma yolunda önemli bir adım atar.

