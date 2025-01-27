Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 13:53, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 15:15
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Bursa Nilüfer merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Saat 13:43'te gerçekleşen depremin derinliği 9.74 km olarak ölçüldü. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Kentimizden ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, kötü haber almamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nilüfer (Bursa)
Tarih:2025-01-27
Saat:13:43:47 TSİ
Enlem:40.19444 N
Boylam:28.95056 E
Derinlik:9.74 km
Detay:https://t.co/F6ZemOnvXy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi