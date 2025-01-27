Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Bursa Nilüfer merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Saat 13:43'te gerçekleşen depremin derinliği 9.74 km olarak ölçüldü. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Kentimizden ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, kötü haber almamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.