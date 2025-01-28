Bursa'da bir baba 2 çocuğunu rehin aldı! 15 saattir ikna edilmeye çalışılıyor

Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G'nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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