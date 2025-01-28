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Müteahhit firmalara borcunu ödemeyen belediyeye haciz

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanlığı'na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediye binasına gelen icra memurları, makam odasındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 20:50, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 21:49
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Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin'in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı'na, önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin'in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi. Tekin'in konu hakkında açıklama yapacağı belirtildi.

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