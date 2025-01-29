Gazeteciler Pehlivan, Selek ve Asker adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan, dün Halk TV'nin İstanbul'daki binasında gözaltına alındı.

Pehlivan'ın ardından programın sunucusu Seda Selek İstanbul'da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Ankara'da gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Pehlivan ve Selek'in ifade işlemleri tamamlandı. Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri dün tamamlandı.

Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker bu sabah adliyeye sevk edildi.

SERHAN ASKER SEGBİS İLE İFADE VERDİ: SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ankara'da gözaltına alınan Serhan Asker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında SEGBİS ile ifade verdi. Ankara Adliyesi'ndeki ifadesi sona eren Serhan Asker suçlamaları kabul etmediğini tekrarladı.

PEHLİVAN VE SELEK İFADE VERİYOR



HalkTV'nin aktardığına göre, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen ve yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu aktaran Pehlivan ve Selek de savcıya ifade veriyor.

Barış Pehlivan, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek, Yeni Şafak Gazetesi'nin de söz konusu bilirkişiyle görüşüp haber yaptığını vurguladı. Pehlivan, "Yeni Şafağa suç olmayan röportaj yapma faaliyeti Halk TV'den Barış Pehlivan'a nasıl suç olabilir" diye sordu.