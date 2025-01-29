HALK TV'den iki kişi daha ifade verecek

Selek ve Asker için adli kontrol talep edildi.

Halk TV program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye götürüldü. Gazeteci Seda Selek ve Serhan Asker'in adliyedeki işlemleri tamamlanarak hakimliğe sevk edildi.

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