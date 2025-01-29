HALK TV'den iki kişi daha ifade verecek
Halk TV program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifade verecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 15:16, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:22
Halk TV program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye götürüldü. Gazeteci Seda Selek ve Serhan Asker'in adliyedeki işlemleri tamamlanarak hakimliğe sevk edildi.
Selek ve Asker için adli kontrol talep edildi.Gazeteciler Pehlivan, Selek ve Asker adliyeye sevk edildi