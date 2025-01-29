Sürücüler dikkat! MTV 1. taksit ödemesi için son günler

2025 MTV ilk taksit ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Her yıl araç sahipleri tarafından 2 taksit şeklinde ödenen MTV ödemelerinin ilki ocak ayında yapılacak. MTV 1. taksit ödemeleri için son tarih henüz ödeme yapmayan sürücüler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2025 MTV 1. taksit ödemesi ne zaman, nasıl yapılır? MTV ödemesi için son tarih ne zaman?

2025 MTV TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?



Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri yılda iki defa iki eşit taksit ile ödeniyor.

İlk taksitin ocak ayı içerisinde, ikincisinin ise temmuz ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan her iki taksiti, temmuz ayını beklemeden ocak ayı içerisinde de ödeme imkanı da mevcut.

2025 MTV ödemesinin ilk taksiti, 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabilir.

EN DÜŞÜK MTV ÖDEMESİ NE KADAR?



Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı.

Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya; en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak.

Motor hacmi bin 300'den düşük olan, değeri 455 bin 300 lirayı aşan ve 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık MTV'si 5 bin 803 lira olacak.

Bin 300-bin 600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan ve 1- 3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV'si de 10 bin 112 liraya çıkacak.

ONLİNE MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



GİB'in online hizmetleri sayesinde yapılandırma başvuruları kolayca yapılabiliyor, ödeme planları oluşturulabiliyor ve taksit seçenekleri değerlendirilebiliyor. Bu olanaklar, vatandaşların hem mevcut yükümlülüklerini yerine getirmelerini hem de geçmiş dönem borçlarını düzenli bir şekilde kapatmalarını mümkün kılıyor.

GİB'in resmi internet sitesi üzerinden ödeme yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

www.gib.gov.tr adresine gidin.

Ana sayfada yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" sekmesine tıklayın.

Araç sahibinin T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasını, plakasını ve tescil tarihini girin.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ödemeniz gereken vergi miktarı ekranda görüntülenecektir.

Kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girerek ödemenizi güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



e-Devlet sistemi üzerinden de MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabilir:

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı MTV Ödeme hizmetini arayın.

Ödeme bilgilerinizi kontrol ettikten sonra işlemi kredi kartıyla tamamlayabilirsiniz.