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Camiye torpilli saldırı: Namazdaki cemaat büyük korku yaşadı

Elazığ'da bir kişinin namaz kılındığı sırada camiye torpil atma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 16:27, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:28
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Camiye torpilli saldırı: Namazdaki cemaat büyük korku yaşadı

Mustafapaşa Mahallesi Kışla Camisi'ne önceki gün gelen 1 kişi, cemaatin namaz kıldığı esnada kapı önünden içeriye torpil attı.

Halının üzerinde patlayan torpil cami cemaatindeki bazı kişilerin korkmasına neden oldu.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, caminin bir süre avlusunda gezinen şüphelinin daha sonra içeri girdiği ve elindeki torpili halının üzerine atarak kaçtığı görülüyor.

Torpilin patlaması sonucu caminin köşe kısmında namaz kılan cemaatin bir anlık korku yaşadığı, ön saflarda bulunan cemaatin ise namaza devam ettiği kameraya yansıyor.

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