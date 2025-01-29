Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurul'da

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Turizm sektöründeki işletmelerin denetimi", İYİ Partinin "Basın özgürlüğü", DEM Parti'nin "Kayyım", CHP'nin "Basın özgürlüğü" ve AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Kartalkaya'daki yangının turizm sektöründe güven bunalımı yarattığını söyledi. Yabancı turistlerin, acentelere benzer olay ya da durumun kendi başlarına da gelip gelmeyeceğine ilişkin sorular sorduğunu ifade eden Ekmen, "Hatta İstanbul'a gelecek turistler konaklayacakları otellerden depreme karşı güvenlik belgesi istiyorlar. Böyle bir belge sunulamadığı için gerekli rezervasyonlar da yapılamıyor. Turizmin ülkemiz için gerek istihdam gerekse doğrudan döviz temini yoluyla ne kadar önemli olduğunu, bunun, Türkiye açısından bu alanda yaşanacak sorunun nasıl sonuçlar yaratacağını takdir edersiniz." diye konuştu.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün yayımladığı 2024 Dünya Basın Özgürlüğü endeksine göre Türkiye'nin 180 ülke içinde 158. sırada olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturmaya değinen Olgun, "28 Ocak'ta gazetecilere yönelik gerçekleştirilen gözaltılar, basının nefes borusunu sıkmaya yönelik yeni bir hamledir. Şimdi soruyorum neden bu gazeteciler tutuklanıyor? Hangi suçları işlediler? Hangi anayasal hakkı ihlal ettiler? İster solcu ister milliyetçi, muhafazakar olsun bir gazetecinin kalemini susturmak, halkın sesini kesmek demektir. Bugün Barış Pehlivan gözaltına alınıyor, dün başkaları alındı, yarın sıra kime gelecek?" dedi.

- "Adaletin kendi doğal seyrinde ilerlemesine imkan tanıyın"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, basının halkı doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu bulunduğu kadar, kişisel hakları ihlal etmeden hareket etmesi gerektiğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Basın özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Yüksel, basın özgürlüğü kavramının istismar edilmesine, Türkiye aleyhine kara propaganda için kullanılmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Yüksel, şunları ifade etti:

"Türkiye'de gazetecilik faaliyeti nedeniyle kimse gözaltına alınmamaktadır. Suç teşkil eden fiiller nedeniyle yürütülen adli süreçler, meslek ayrımı yapılmaksızın hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Bahse konu şahıslar hakkında, bilirkişilik görevi ifa eden kişiye karşı, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçları kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 133/3 ve 277. maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış, bu şahıslar gözaltına alınmışlardır. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir. Soruşturma makamları, olayın her ayrıntısını incelemek suretiyle işlemleri yerine getirmektedir. 'Turpların büyükleri heybede' dediğimiz için lütfen rahatsız olmayın. Yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit etmeyin, yargı bağımsızlığına saygı duyun. Adaletin kendi doğal seyrinde ilerlemesine imkan tanıyın."

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Belediye Kanunu'nun 35. maddesinin anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu savunarak, "Bugün de hiçbir mahkeme, Belediye Kanunu'nun 35. maddesini Anayasa Mahkemesine götüremiyor. Belki de ülkede yargıya güvensizliğin en büyük nedenlerinden biri budur." görüşünü öne sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturmaya değinerek, yapılanların haksızlık olduğunu savundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

- Genel Kurul gündemi

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı. Teklifin bugün kabul edilerek kanunlaşması halinde Genel Kurulun yarınki birleşiminde bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ele alınacak.

Genel Kurul, gelecek hafta Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi ile Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

Daha sonra Genel Kurulda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.