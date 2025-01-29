FED'in faiz kararı belli oldu

İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması
İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması
Özel klinikte serum sonrası ölüm iddiasına inceleme
Özel klinikte serum sonrası ölüm iddiasına inceleme
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Otel faciasında skandal iddia: Yangın daha erken mi başladı?
Otel faciasında skandal iddia: Yangın daha erken mi başladı?
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında 3 tutuklama talebi
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında 3 tutuklama talebi
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapatma talebi
Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapatma talebi
Öğrencilere tokat atan okul müdürü açığa alındı
Öğrencilere tokat atan okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da tüm binalarda yangın denetimi yapılacak
İstanbul'da tüm binalarda yangın denetimi yapılacak
Sürücüler dikkat! MTV 1. taksit ödemesi için son günler
Sürücüler dikkat! MTV 1. taksit ödemesi için son günler
HALK TV'den iki kişi daha ifade verecek
HALK TV'den iki kişi daha ifade verecek
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu!
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu!
Mansur Yavaş açıkladı: En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu
Mansur Yavaş açıkladı: En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu
Tapu sahipleri dikkat! Mirasınız ellerinizden kayıp gidebilir
Tapu sahipleri dikkat! Mirasınız ellerinizden kayıp gidebilir
Grand Kartal faciasında gözaltı sayısı 28 oldu
Grand Kartal faciasında gözaltı sayısı 28 oldu
İddia: Kamu kurumundan mazot çalan memur gözaltına alındı
İddia: Kamu kurumundan mazot çalan memur gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan gözaltına alınan üç gazeteci için açıklama
Bakan Tunç'tan gözaltına alınan üç gazeteci için açıklama
Bakan Ersoy, istifa sorularını cevapsız bıraktı
Bakan Ersoy, istifa sorularını cevapsız bıraktı
Erdoğan: Faciada gözaltı sayısı 28, İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
Erdoğan: Faciada gözaltı sayısı 28, İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
Ana sayfaHaberler Dünya

FED'in faiz kararı belli oldu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 22:01, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 22:27
Yazdır

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Fed'in para politikası karar metninden, önceki açıklamalarda yer alan, "enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine" ilişkin ifadenin çıkarıldığı dikkati çekti.

- Faiz indirimlerine ara verilmiş oldu

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

Geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Fed, geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indirmişti.

Son kararla birlikte Banka, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermiş oldu.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber