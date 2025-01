Ramazan ayı sonuna kadar Ankara'da kırmızı et fiyatları sabitlendi

Gülhan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ramazan ayına yönelik toplantı yaptıklarını söyledi.

ESK'den alınan etlerin PERDER üyesi marketlerde satışa sunulduğunu anımsatan Gülhan, "Bu etlerin satıldığı İstanbul ve Ankara'daki mağazalarımızda ramazan ayının son gününe kadar et fiyatlarına zam yapmama kararı aldık. Şu anda ESK'den temin edilen dana kuşbaşının kilogramını 399 liradan veriyoruz, dana kıymayı 379 liraya satıyoruz. Ramazan ayı sonunda kadar fiyatlar değişmeyecek. Bu fiyatlar, Türkiye'de satılan ESK dışındaki etlerin 100-150 lira altı. Bu şekilde bütün hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Gülhan, bakanlığın da katkılarıyla tedarik sürecinin çözüldüğüne işaret ederek, haftalık 12 tır et ürününü Ankara'daki PERDER üyesi marketlerde satışa sunduklarını bildirdi.

Ramazan ayında tüketimin artması nedeniyle ESK'den daha fazla et tedariki yapacaklarına dikkati çeken Gülhan, Ankara'da yaklaşık 300 markette ESK'nin etlerinin satıldığını aktardı.

Bu etlere talebin de fazla olduğunu belirten Gülhan, "Geçen yıl mağazalarımızda en fazla büyüyen kategori et bölümü oldu. Bu sayede et satan PERDER üyeleri çok mutlu. Müşteri sayıları arttı ve mağazalarda alışveriş canlandı. Bakanlık bu konuda çok doğru bir işe imza attı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Uygulama Ankara ve İstanbul'da yapılıyor ama ülkedeki et fiyatlarını dengeliyor"

Yaklaşık üç yıldır ESK'den alınan etleri sattıklarını hatırlatan Gülhan, şunları kaydetti:

"Ülkede karkas et piyasasını bazı kesimler belirliyordu. Bunlar fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlardı ve çok düzensiz fiyatlar ortaya çıkıyordu. Bakanlık bu organizasyona başladığından beri et fiyatlarıyla oynayamıyorlar. Halkımız şunu çok iyi bilsin ki bu etler İslami usullere göre kesiliyor. Etler tamamen kontrollü şekilde raflara geliyor. Bu uygulama, Ankara ve İstanbul'da yapılıyor ama ülkedeki et fiyatlarını dengeliyor."

- "Evde de çok memnunuz"

Et satın alan tüketici Burcu Gülecek de ESK ürünlerinin marketlerde de olmasının büyük avantaj sağladığını belirterek, "Bu etleri uzun süredir tüketiyorum, çok memnunuz. Diğer etlerin fiyatları artarken bunların fiyatının sabit kalması bizim için büyük avantaj. Bu uygulamanın devam etmesini isterim." dedi.