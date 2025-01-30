Teğmenler için gerekçeli karar saatler içinde açıklanacak!

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulları mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek yemin eden teğmenler için karar günü geldi. Bugün 5 teğmen hakkında kararın açıklanması bekleniyor. 5 teğmen için ihraç ya da ihraca gerek olmadığı kararı verilecek.

BUGÜN TAMAMLANACAK

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkında, "16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.