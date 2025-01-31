Eyüpsultan'da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde gece saatlerinde anneanne Fatma İnce, baba Mehmet Yenigün, anne Aysun Yenigün ve çocukları Dilan Yenigün silahla vurularak öldürülmüş, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin ise evden kaçtığı tespit edilmişti.

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