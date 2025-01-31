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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 10.104,41 puandan puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 10:15, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:15
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,31 puan ve yüzde 0,22 artışla 10.104,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,58 ile sigorta olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,68 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları takip edilirken, bilanço döneminde teknoloji sektöründe önde gelen bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları sonrası pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 değer kazanarak 10.082,10 puandan tamamlarken, gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings'in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi.

Fitch en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü ?durağana? çevirmişti. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, aylık para ve banka istatistikleri ile Fitch Raitings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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