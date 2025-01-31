Preply araştırdı: 'Awkward silence' nedir?

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Bir sohbetin, sunumun veya konuşmanın tam ortasında yaşanan, uzadıkça iletişimin tüm taraflarını huzursuz etmeye başlayan sessizlik anları, 50 bini aşkın yabancı dil öğretmenini tek platformda buluşturan İngilizce özel ders platformu Preply'nin son araştırmasında mercek altına alındı. Türkiye'nin de dahil olduğu 21 ülkede, 27 bine yakın katılımcıyla Kasım 2024'te yürütülen araştırmanın sonuçları, Preply Blog'da yayımlandı. Dil ve kültür ilişkisine dair araştırmalarıyla öne çıkan Preply'nin son raporu, sosyal bilimci Ty Tashiro'nun kitabına referansla "garip sessizlik" anlarının sebep olduğu huzursuzluğun avcı-toplayıcı toplumlara kadar uzandığı vurgusuyla başladı. Rapor, Türkiye'de hangi durumlarda, kaç saniyelik bir sessizliğin, kimler için ne denli rahatsızlık unsuru haline geldiğini ortaya koydu.

Türklerin sessizliğe tahammülü 6,6 saniye

Preply'nin araştırması, dünya çapında sessizliğin 6,8 saniye sonra rahatsız ve garip hissettirmeye başladığını gösterdi. Türkiye, ortalama 6,6 saniyelik "garip sessizlik" tahammül süresiyle Singapur, Portekiz ve Meksika'yla aynı süreyi paylaştı. Türkiye'deki katılımcıların %15'i sessizlikten rahatsız olmadığını söylerken, %85'lik bir kesim, uzun süren sessiz belirsizlik anlarının huzursuzluğa sebep olduğunu kabul etti.

Öte yandan bu rakamlar, yaş gruplarına ve kuşaklara göre de farklılık gösterdi. Örneğin 16-24 yaş aralığındaki kişileri kapsayan Z jenerasyonuna mensup katılımcıların %90'ı, sessizlikten rahatsız hissettiklerini ifade ederken, bu oran yaş grupları ilerledikçe azaldı. Araştırma yazarları, bu farklılığı yaş ilerledikçe toplumsal kabul kaygısının azaldığı çıkarımıyla yorumladı.



Türkler en çok yöneticilerle sessizlikten çekiniyor

Online İngilizce kursu almak isteyenlerin başvurduğu öncü platformlardan birine dönüşen Preply'nin araştırması, Türkiye'de 5 kişiden yaklaşık ikisinin (%39,4), en çok işyerlerinde müdürleriyle, yöneticileriyle yaşadıkları sessizliklerden huzursuzluk duyduğunu tespit etti. Erkekler, yöneticileriyle yaşanması muhtemel bir sessizlikte kadınlara kıyasla daha az rahatsız hissetse de her iki grup da yöneticileri ilk sırada gösterdi. Sıralamada yöneticileri yabancılar, eşler, romantik partnerler, arkadaşlar, iş arkadaşları, uzak akrabalar ve yakın akrabalar izledi. Türkiye'deki katılımcılar, yakın akrabalarıyla sessiz durumlarda kalsalar da bu durumdan rahatsız olmadıklarını ifade etti.

Diğer yandan kuşaksal farklılıklarda, Z kuşağının yabancılarla ve romantik partnerlerle yaşadıkları sessizliklerde garip hissettikleri, 55 yaş üstünü tanımlayan Baby Boomer'ların ise yakın akrabalarıyla ve birinci derece aileleriyle sessiz oturmaktan huzursuzluk duymadığı görüldü.



İlk buluşmalarda yaşanan sessizlikler herkes için endişe verici!

Türkiye'den 1.001 katılımcının yanıtladığı anketin sonuçlarına göre Türklerin garip sessizliklerden en çok huzursuzluk duydukları durum, ilk buluşmalar olarak öne çıktı. 5 kişiden yaklaşık ikisi ilk buluşmalarda yaşanacak garip sessizlikleri en korkutucu senaryo olarak tanımlanırken, topluluk önünde konuşmanın endişe verici senaryolarını ikinci sırasında konumlandı. Bazen, sık veya çok sık bir biçimde, ilk buluşmalarda yaşanan sessizliklerden rahatsız olduklarını söyleyen katılımcıların oranı %80,3 olarak ölçüldü. Topluluk önünde konuşmak, önemli bir konu hakkında partnerle tartışmak, ayrılıklar ve cenazeler, sessizliklerin en can sıkıcı hal aldığı durumlar olarak sıralanırken; online iletişim ve grup tartışmalarından rahatsızlık duyduğunu söyleyenlerin oranı diğer durumların gerisinde kaldı. Aile toplantılarında çok az veya hiç seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise %35,6 olarak ölçüldü.



Brezilya'nın sessizliğe tahammülü az, Tayland'ın çok!

İngilizce pratiği yapmak veya Almanca kelime dağarcığını geliştirmek isteyenlerin spesifik amaçlarla online yabancı dil kursu alabildikleri Preply, küresel araştırma sonuçlarına da raporunda yer ayırdı. Küresel sıralamada garip sessizliğe tahammül seviyesi en yüksek ülke Tayland olarak öne çıkarken, Brezilya'nın 5,5 saniyelik bir duraksamadan sonra dahi gerginlik yaşadığı görüldü. Öte yandan Hollanda ve Polonya'da nüfusun %29'u, garip sessizlik anlarından rahatsız olmadığını dile getirdi. Bu da Hollanda ve Polonya'da sessizliğin kültürel olarak kabul edildiği şeklinde yorumlandı.

Preply, dil ve kültür ilişkisini ortaya koyarak yabancı dil bariyerlerini aşmak için kullanıcılarını cesaretlendirmeyi amaçlayan araştırmasını, İngilizcede awkward silence olarak adlandırılan bu garip sessizlik anlarını aşmaya yarayabilecek ipuçlarıyla sonlandırdı. Araştırmanın tamamına Preply Blog'dan erişilebiliyor.

