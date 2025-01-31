Erdoğan: Otel yangınında sorumluluğu olanların gözünün yaşına bakılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ak Parti Antalya İl Kongremizin şehrimize davamıza milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Teşkilatımıza emek verip darbekaya imtihan eden kardeşlerimi şükranla rahmetle yad ediyorum. Kardeşlerimize başarılar dilerim kardeşlerime hizmetlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlk fetihlerden bu yana Antalya'nın birliğimiz için dirliğimiz için vatanımız ve bayrağımız için verdiği şehitleri minnetle şükranla yad ediyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Sevdamız da davamız da şehitlerimizin gazilerimizin her biri ayrı destanına konu nice kahramanlarımızın sevdasıdır. Antalya sadece ülkemizin değil Akdeniz havzası şehirlerinin içinde de inşallah bir yıldız gibi parlamaya devam edecektir.

Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci "Hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış olandır" diyor. Dolayısıyla geçen seçim dünde kaldı. Artık bize düşen bugün için yeni sözler söylemek. Gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır. Aksini düşün her kim varsa en başta Gazi'nin "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" sözündeki manayı anlamamış demektir.

Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile 2029 mahalli idareler seçimleri için vakit kaybetmeksizin çalışmaya başlamanızı istiyorum. Zaman su gibi akıp gidiyor. Önümüzde 3 yıllık bir zaman dilimi var, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Her zaman söylüyorum, bizim boşa geçirecek vaktimiz yok. Bizim muhalefet gibi sanal tartışmalara, kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Biz onların sadece kendi çıkarlarını kendi ceplerini ve siyasi kariyerlerini düşünen gündemlerine takılıp kalamayız. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim Biz de bunu yapıyoruz..

İşte bu sabah TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm rakamları açıklandı. Buna göre 2024 yılında hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62,3 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu.

Bölgemizde ve dünyada yaşanan tüm zorluklara rağmen krizlere ve belirsizliklere rağmen bu rakamlara ulaştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

Tabii bunun için öncelikle 78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya'daki facia gibi hepimizi derinden yaralayan trajedileri bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız. Uygulama ile ilgili bir eksiklik varsa merkezi idare, yerel yönetim demeden tüm tedbirleri alarak mutlaka gidereceğiz.

Milyonlarca insanımızın rızık kapısı olan Antalya gibi şehirlerimizin en büyük gelir kaynağı olan Türkiye ekonomisinin bacasız sanayisi olan Turizm sektörünün başarısı için ortak akılla sorunlarımıza çözüm arayacağız.

Gözünü tamamen Para hırsı bürümüş kendi kazancından başka hiçbir şeyi düşünmeyen tamahkarların, açgözlü fırsatçıların vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hayatını tehlikeye atmasına asla müsaade edemeyiz.

Elbette devlet bu konuda mesuliyetlerini yerine getirmekte mükelleftir. Fakat turizm sektörünün de üzerine düşenleri layıkıyla yapması şarttır. Resmi kurumlarımızla birlikte turizmcilerimizde bu konuda daha fazla öne çıkmalı, sorumluluk almalı, kendi işlerindeki çürük elmaları temizlemelidir.