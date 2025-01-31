Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 21:40, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 22:16
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüpheli Ör'ün tutuklanmasına hükmetti.