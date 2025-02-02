Ege Denizi'nde depremler bugün de devam ediyor
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 11:05, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:05
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Ege Denizi'nde bir deprem daha! Halk panik içinde Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem