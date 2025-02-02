Eski Milli Futbolcu Ogün Altıparmak, hayatını kaybetti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak'ı kaybettik. Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yarın saat 14.30'daki törenin ardından Ogün Altıparmak'ın cenazesinin, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyen Altıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı.