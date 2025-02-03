Hatay'da hastane yangını: Hastalar tahliye ediliyor

Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesine başladı.

İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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