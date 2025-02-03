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Sarallar suç örgütü üyesinin yurt dışına kaçışına ilişkin 7 şüpheliye tutuklama talebi

"Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık eden Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, tutuklamaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 16:31, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:58
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sarallar suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım eden Ener Aktaş ve Kenan Koçak ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Komiser V.G. ile polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük Muhafaza Memuru B.A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında şüpheliler, 'suçluyu kayırma', 'göçmen kaçakçılığı ve silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin hakimlik sorgularına devam ediliyor.

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