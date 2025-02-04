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Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde saat 15.36'da 4,7 büyüklüğünde ve saat 16.04'te de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 16:17, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:36
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Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.04'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ne 152,31 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.36'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,65 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Haziran 2024'ten bu yana 2 bin 500'den fazla deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde, Santorini ve Yamurgi hattında Haziran 2024'ten bu yana 2 bin 500'den fazla deprem meydana geldiği bildirildi.

Atina Üniversitesi (EKPA) Sismoloji Laboratuvarından yapılan açıklamada, son 48 saat içinde 200'den fazla depremin kaydedildiği Santorini ve Yamurgi hattında, 2024'ten bu yana 2 bin 500'den fazla sismik hareketlilik yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada son depremlerin 2011-2012 dönemindeki sismik aktivite ile benzerlik gösterdiği aktarılarak, mikro depremlerin büyüyerek 4,0 ve üzeri büyüklüğe ulaşmasının, bölgede aktif volkanik hareketliliğin işareti olabileceği vurgulandı.

Öte yandan Yunan basınında çıkan haberlere göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği Santorini Adası'nda ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle Ada'yı terk etti.

Hava yolu şirketleri de okulların da cumaya kadar tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun da bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.

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