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Altının gramı 3 bin 258 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 258 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 10:37, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:56
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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 255 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3 bin 258 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 240 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 814 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinin neden olduğu endişeler etkili oluyor.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin de çok iyi geçtiğini belirten Trump, piyasaların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kanada'nın sınır güvenliğine yönelik alacağı önlemler karşısında bu ülkeye getirilen tarifelerin de en az 30 gün süreyle durdurulacağını duyurdu.

Bununla birlikte, Çin ile de muhtemelen 24 saat içinde görüşeceklerini dile getiren Trump, Çin'den yapılan ithalata getirilen yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin ülkeyle anlaşma sağlanamaması halinde artabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararından sonra gelen tepkilerle ticaret savaşı endişelerinin arttığını ifade ederek, halihazırda enflasyonla mücadele eden ekonomilerin öncelikle diyalog yollu bir stratejiyi seçtiklerini kaydetti.

Günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 800 dolar seviyesinin destek, 2 bin 830 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

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