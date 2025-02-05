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Montenegro'da yeni yatırım fırsatı

Kaynak : MN Medya
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Montenegro'da yeni yatırım fırsatı

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Avrupa'nın gözde turizm bölgelerinden biri olarak öne çıkan Montenegro, yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Özellikle Ulcinj'deki tek tapu ve müstakil 230 m² büyüklüğündeki arsa, hem şirket kurma hem de döviz bazlı değer artışı imkanlarıyla önemli bir yatırım alternatifi haline geliyor. İşte bu fırsatla ilgili öne çıkan detaylar:

Şirket Sahibi Olma İmkanı

Yapacağınız yatırım sayesinde Montenegro'da şirket kurabilir, işletme sahibi olmanın avantajlarından faydalanabilirsiniz. Bu durum, hem bölgedeki iş potansiyelini değerlendirmenize hem de uluslararası ticaret sahnesinde yer almanıza olanak tanıyor.

Oturma İzni ve Serbest Dolaşım

Montenegro'da yapacağınız yatırım, ailenizle birlikte oturma izni elde etmenizi mümkün kılıyor. Ülkenin 2 yıl içerisinde Avrupa Birliği'ne katılması bekleniyor. Bu sürecin ardından oturum hakkı kazanan kişiler, Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkına da sahip olabilecek.

Turizm Potansiyeli Yüksek Bölge

Yılın 12 ayı turizm hareketliliğine sahne olan Montenegro, Adriyatik Denizi kıyılarıyla hem deniz tatili hem de kayak turizmini aynı anda sunuyor. Tek kum plaja sahip Ulcinj ise otel zincirlerinin de yoğun ilgi gösterdiği bir bölge olarak hızla değer kazanıyor.

AB Üyeliği Öncesi Değer Artışı

Montenegro'nun AB üyeliğiyle birlikte uygulanacak yeni standartların, inşaat ve hizmet maliyetlerini artıracağı öngörülüyor. Bu nedenle mevcut dönemde yapılacak yatırımların değer artışı potansiyelinin oldukça yüksek olması bekleniyor.

Kolay Ulaşım

Türkiye'den yalnızca 1,5 saatlik uçuş mesafesinde bulunan Montenegro, hem yakınlığı hem de uygun fiyatlarıyla yatırımcıların radarına giriyor.

Yeni yerler keşfetmek, Akdeniz'in eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarırken yatırımınızı değerli kılmak istiyorsanız, Montenegro'daki bu fırsat tam size göre. Döviz bazlı yatırım avantajının yanı sıra, AB üyeliğinin yakın olması nedeniyle geleceğe dönük kazançlar sağlamanız mümkün. Sınırlı sayıdaki arsa fırsatını değerlendirerek, hem şirket sahibi olma hem de oturma iznine sahip olma avantajıyla güvenle yatırım yapabilirsiniz.

Bilgi için: Kızılırmak Mah. Eskişehir Yolu YDA CENTER A2 Blok Kat:6 Daire 181 Çankaya Ankara

www.montenegroyatirim.com

İletişim: 0850 308 13 12 0540 308 13 12

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