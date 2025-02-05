Montenegro'da yeni yatırım fırsatı
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Avrupa'nın gözde turizm bölgelerinden biri olarak öne çıkan Montenegro, yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Özellikle Ulcinj'deki tek tapu ve müstakil 230 m² büyüklüğündeki arsa, hem şirket kurma hem de döviz bazlı değer artışı imkanlarıyla önemli bir yatırım alternatifi haline geliyor. İşte bu fırsatla ilgili öne çıkan detaylar:
Şirket Sahibi Olma İmkanı
Yapacağınız yatırım sayesinde Montenegro'da şirket kurabilir, işletme sahibi
olmanın avantajlarından faydalanabilirsiniz. Bu durum, hem bölgedeki iş potansiyelini
değerlendirmenize hem de uluslararası ticaret sahnesinde yer almanıza olanak
tanıyor.
Oturma İzni ve Serbest Dolaşım
Montenegro'da yapacağınız yatırım, ailenizle birlikte oturma izni elde etmenizi
mümkün kılıyor. Ülkenin 2 yıl içerisinde Avrupa Birliği'ne katılması bekleniyor.
Bu sürecin ardından oturum hakkı kazanan kişiler, Schengen ülkelerinde serbest
dolaşım hakkına da sahip olabilecek.
Turizm Potansiyeli Yüksek Bölge
Yılın 12 ayı turizm hareketliliğine sahne olan Montenegro, Adriyatik Denizi
kıyılarıyla hem deniz tatili hem de kayak turizmini aynı anda sunuyor. Tek kum
plaja sahip Ulcinj ise otel zincirlerinin de yoğun ilgi gösterdiği bir bölge
olarak hızla değer kazanıyor.
AB Üyeliği Öncesi Değer Artışı
Montenegro'nun AB üyeliğiyle birlikte uygulanacak yeni standartların, inşaat
ve hizmet maliyetlerini artıracağı öngörülüyor. Bu nedenle mevcut dönemde yapılacak
yatırımların değer artışı potansiyelinin oldukça yüksek olması bekleniyor.
Kolay Ulaşım
Türkiye'den yalnızca 1,5 saatlik uçuş mesafesinde bulunan Montenegro, hem yakınlığı
hem de uygun fiyatlarıyla yatırımcıların radarına giriyor.
Yeni yerler keşfetmek, Akdeniz'in eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarırken yatırımınızı değerli kılmak istiyorsanız, Montenegro'daki bu fırsat tam size göre. Döviz bazlı yatırım avantajının yanı sıra, AB üyeliğinin yakın olması nedeniyle geleceğe dönük kazançlar sağlamanız mümkün. Sınırlı sayıdaki arsa fırsatını değerlendirerek, hem şirket sahibi olma hem de oturma iznine sahip olma avantajıyla güvenle yatırım yapabilirsiniz.
Bilgi için: Kızılırmak Mah. Eskişehir Yolu YDA CENTER A2 Blok Kat:6 Daire 181 Çankaya Ankara
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