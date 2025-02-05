Sekiz ilde eğitime kar nedeniyle 1 gün ara verildi

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının 6 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara istinaden il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 6 Şubat günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ordu

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla kırsal mahallelerden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim, lise ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Sivas

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verilecektir.

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Hakkari

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği belirtildi.

Bu hususların göz önünde tutulduğu bildirilen açıklamada, "Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi ana okullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi beklendiğinden muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Düzce

Düzce'de kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün tatil edildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'de devam eden kar yağışı sebebi ile okulların 6 Şubat Perşembe günü 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Aslan yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde okullarımızda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu güzel kış gününde bol bol dinlenin, biraz kar topu oynayın ama kitap okumayı da ihmal etmeyin. Tatilin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.

Niğde

Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceği ve gece sıcaklığın eksi 5 derecenin de altına düşeceği belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."