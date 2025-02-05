Sergen Yalçın'ın acı günü: Kardeşi yaşamını yitirdi
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 18:13, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 19:55
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
Gürsoy Yalçın, bir süredir tedavi görüyordu.