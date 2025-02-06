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Altının gramı 3 bin 302 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni güne yatay başlamasının ardından 3 bin 302 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 10:23, Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:33
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Altının gramı 3 bin 302 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 304 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki seviyesinin hemen altında 3 bin 302 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 440 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 660 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882,31 dolarla rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 859 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün verdiği röpotajda, Trump yönetiminin 2017'de başlatılan vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini istediğini söyledi.

Bessent, "Enflasyonu düşüreceğiz, düzenlemeleri azaltacağız ve vergi indirimi yapacağız. Hedef bunların kalıcı hale getirilmesi." ifadelerini kullandı.

Analistler, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında oluşan gerginliğin ve jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırdığını belirtirken, yatırımcıların faiz oranlarının gelecekteki görünümüne dair ipuçları alabilmek için tarım dışı istihdam verilerini beklediğinin de altını çizdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 850 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

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