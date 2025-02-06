On ilde eğitime kar engeli

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yarın Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere'de yarın okullar tatil edildi.

Merkeze bağlı Sancak beldesinde ve Sudüğünü köyünde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

Kayseri

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde devam eden kar yağışının yarın da görüleceği ve gece saatlerinde yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 7 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Sakarya

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sivas

Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretimin normal düzeninde devam edeceği aktarıldı.

- Gürün ilçesinde eğitime ara verildi

Öte yandan Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Gürün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Nevşehir

Nevşehir'de kuvvetli kar yağışı beklentisi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının yarın gün boyu sürmesinin beklendiğini, bu kapsamda eğitim, öğretime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Nevşehir çevrelerinde hafif şekilde aralıklarla devam eden kar yağışının yarın saat 06.00 itibarıyla kuvvetleneceği ve gün boyu aralıklarla devam edeceği beklenmektedir. Bu kapsamda, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır."

Kentte kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün de ara verilmişti.

Kütahya

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, Kur'an kursları da dahil olmak üzere yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu veya özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ordu, Rize ve Gümüşhane

Ordu

Ordu ve Rize'nin bazı ilçeleri ile Gümüşhane'deki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği aktarıldı.

Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde de yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarın tam gün tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane'de de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.