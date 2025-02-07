Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada hakaret eden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi X üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 11:41, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 11:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi X üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün evinde gözaltına alınan Z.M'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Z.M, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklandı.