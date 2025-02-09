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Teklif TBMM'ye sunuldu: 25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda

25 yaş üstü araçlar için planlanan hurda teşviki teklifi Meclis gündemine sunuldu. Teklif kabul edilirse yaklaşık 3 milyon araç hurdaya ayrılacak. Bu araçların sahipleri bir defaya mahsus ÖTV indiriminden yararlanarak, kendilerine çevre dostu sıfır araba alabilecek

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 09:05, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 08:40
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Teklif TBMM'ye sunuldu: 25 yaş üstü araçlar için ÖTV teşviki yolda

Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; Eski araçların trafikten çekilerek çevre dostu ve daha güvenli araçların kullanımını teşvik eden hurda teşviki yeniden gündeme geldi. Özellikle 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni bir araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ile araç alımının önü açılacak.

3 MİLYON VATANDAŞI ETKİLİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz aylarda ÖTV kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif ile hurda teşvikine yönelik düzenlemeye dair teklifini Meclis'e sunmuştu. Sunulan teklif eğer kabul edilirse 3 milyon civarı araç sahibini etkileyecek.

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırarak, ÖTV indirimi ile sıfır araç sahibi olabilecek. Düzenleme ile yerli üretim yeni araçların piyasadaki sayısı da artırılmış olacak.

GEÇMİŞTE BİRÇOK KEZ UYGULANDI

Hurda teşviki düzenlemesi geçmiş yıllarda birkaç kez uygulanmıştı. Hurda teşviki Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı.

4 Ekim 2010'da ise ikinci hurda teşviki uygulaması hayata geçirildi. Ardından ise son hurda teşviki 2017, 2018 ve 2019'da yürürlükte kaldı.

7 YILDA 519 BİN 867 ARAÇ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2012'de "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) verilerine göre 2012 ile 2019 yılları arasında uygulanan teşvik düzenlemesiyle, 7 yılda toplamda 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.

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