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81 ilde çapraz denetimle 'duman avı'

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde kafe ve restoranlarda yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekipleriyle sigara denetimine çıkacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 11:34, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 11:35
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81 ilde çapraz denetimle 'duman avı'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine, Bakanlığın tütün denetçileri, 81 ilde çapraz denetimlerle sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair denetimler yapacak.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla tütünle mücadelede denetimlere ağırlık verileceğini söyledi.

Bakanlığın sigarayla mücadele konusundaki çalışmalarına da değinen Demirkol, 565 sigara bırakma polikliniğinde sertifikalı 1100 hekimin çalıştığını söyledi.

Demirkol, sertifikalı hekim sayısını artırma noktasında da eğitimleri hızlandırdıklarını belirterek, "Çok yakın zamanda iki ilimizde, Bolu ve Rize'de sigarayı bırakmayla ilgili sertifikasyon çalışmalarımızı hızlıca tamamlayıp çok sayıda gönüllü hekimimizin bu polikliniği yapma imkanını sağlamış olacağız." dedi.

Sigara bırakma polikliniklerinde hastalara ilaçların ücretsiz verildiğini anımsatan Demirkol, "Bu hizmetimizi etkin ve yaygın bir şekilde yaptırmak istiyoruz. Aile hekimliklerimizden gönüllü olanları hızlıca yine bu eğitimlerimizi aldıracağız. Kayıtlı nüfuslarında sigara bırakmayla ilgili çalışmalarını sertifikalı bir şekilde yapma imkanı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Demirkol, tütün denetimlerinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, sağlık personelinin kolluk kuvvetleri ile birlikte denetimler yaptığını anlattı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatı doğrultusunda, çapraz denetimleri artıracaklarını belirten Demirkol, bununla ilgili illere yazı gönderdiklerini söyledi.

Çapraz denetimlerin nasıl yapıldığı konusunda ise Demirkol, "Çapraz denetim, farklı ilden bizim görevlendirdiğimiz yetkin sağlık personellerinin başka bir ile giderek hem rutin denetimleri yapması hem de ihbar denetimlerinde yerinde kontrolü yapması sistemine diyoruz. Aynı il içerisinde de farklı ilçelerdeki sağlık personelleri kolluk kuvvetlerinin desteğiyle bulunduğu ilçeden başka bir ilçeye de gidiyor. Çapraz denetimleri hem il bazlı hem de ilçe bazlı yoğunlaştırarak ve artırarak yapma noktasında yazılarımızı illerimize göndermiş olduk."

"Gelen şikayetler denetimleri artırmamız gerektiğini gösteriyor"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sigarayla ilgili mücadeledeki hassasiyetin azalmadan devam etmesini istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Gelen şikayetler, ihbarlar ve yeşil dedektörle sisteme düşen talepler bizim denetim hassasiyetini artırmamız gerektiğini gösteriyor. Vatandaşlarımızın CİMER ve SABİM üzerinden ilettiği talepler, bunun çapraz denetimlerle güçlendirilmesi ve illerin yerel dinamik kontrollerin de çapraz denetimlerle desteklenmesi ve kontrol edilmesini ortaya koyuyor.

İllerimizde de yerelde de bu hassasiyeti ortaya koyacağız. Verilerimiz de çapraz denetimlerin daha etkin olduğunu gösteriyor. Biz de bu denetimleri görevlendirdiğimiz personelle artırarak devam ettireceğiz. Pasif içiciliğin aktif içicilik kadar tehlikeli olduğunu, sigarının ne kadar zararlı olduğunu ve bunun sonuçlarının ne kadar kötü olduğunu hekim olarak hastanelerimizde görüyoruz."

Demirkol, sigaranın akciğer kanserinden birçok hastalığa kadar çok ciddi sonuçları doğurduğunu ifade ederek, "Sigaranın hem vücuda vermiş olduğu zararla hem de çevreye vermiş olduğu zararla ne kadar büyük bir tahribata yol açtığını görüyoruz. Tavizsiz bir şekilde denetimlerimize devam edeceğiz." dedi.

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