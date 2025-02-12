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Airbag Nedir ve Airbag Açmış Araç Ne Kadar Değer Kaybeder?



Otomobiller günümüzde en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır ve bu sistemlerin başında Airbag yani hava yastığı yer almaktadır. Hava yastığı kaza anında sürücüyü ve yolcuları koruyarak ciddi yaralanmaların önüne geçer. Çarpışma anında aracın hızına ve çarpmanın şiddetine göre sensörler devreye girer ve hava yastığı hızlı bir şekilde şişerek, yolcuların darbe almasını engeller. Bu sistem bir çarpışma gerçekleştiğinde saniyeler içinde devreye girerek hayati koruma sağlar. Ancak Airbag'in açılması araç sahipleri için yalnızca güvenlik değil aynı zamanda maddi açıdan da dikkate alınması gereken bir durumdur. Hava yastığı açıldığında aracın değer kaybı yaşanabilir ve aracın durumu potansiyel alıcılar için bir soru işareti haline gelebilir.



Airbag Açan Aracın Değer Kaybı



Bir kaza sonrası Airbag'in açılması aracın kazadan sonra onarım gerektirecek duruma gelmesi anlamına gelir. Araç değerinde önemli bir kayba yol açabilir. Çünkü hava yastığı patlaması, yalnızca aracın güvenlik sistemiyle ilgili bir arıza değil aynı zamanda aracın geçmişiyle ilgili de bir iz bırakır. Yapılan değerlendirmelere göre Airbag açmış bir aracın değer kaybı, %20 ila %40 arasında değişebilir. Bu oran, kazanın şiddeti Airbag'in yalnızca açılıp açılmadığı ve aracın diğer hasar durumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.



Airbag'i açılmış bir araç alıcılar tarafından genellikle daha düşük bir değerde değerlendirilir. Aracın tamir edilmesi gerektiği gibi, bu durum aracın geçmişiyle ilgili tereddütler yaratabilir.



Airbag'i Açılan Araç Ağır Hasarlı Mıdır?



Hava yastığı patlaması çoğu zaman aracın ağır hasar aldığı anlamına gelmez. Fakat bu durum aracın yapısal bütünlüğü üzerinde bir etki bırakabilir. Eğer Airbag yalnızca güvenlik amacıyla açılmışsa aracın ağır hasar almadığını söylemek mümkündür. Ancak Airbag açılmadan önce yaşanan çarpışmanın şiddetine göre aracın başka bölümlerinde de hasar meydana gelmiş olabilir. Bu nedenle bir Airbag'in açılması aracın tüm durumunun değerlendirilmesi gerektiğini gösterir.



Hava Yastığı Açılmış Araba Alınır Mı?



Bir araçta hava yastığı açılmışsa bu durum birçok alıcı için bir endişe kaynağı olabilir. Fakat aracın teknik durumu, bakım geçmişi ve yapılan onarımlar göz önünde bulundurularak Airbag açmış bir araç alınabilir. Bu durumda aracın hasar tespiti ve yapılan onarımlar hakkında detaylı bilgi almak önemlidir.

Kasko Seçenekleri ile Hava Yastığı Açıldıktan Sonra Oluşan Araç Değer Kaybı Önlenebilir



Hava yastığı açılan araçlar hasar kaydı nedeniyle ikinci el piyasasında daha düşük bir değere sahip olabilir. Ancak kapsamlı bir kasko sigortası ile bu tür maddi kayıpların önüne geçmek mümkündür.

Ethica Sigorta'nın sunduğu geniş kapsamlı kasko sigortası seçenekleri araç sahiplerini sadece kaza anında değil kaza sonrasında da koruma altına almayı hedefler. Hava yastığının açılması gibi durumlarda oluşabilecek maddi kayıpları en aza indirmek için kapsamlı kasko çözümleri sunarak araç sahiplerinin güvenliğini ve araçlarının değerini korumalarına yardımcı olur. Böylece olası bir kaza sonrasında beklenmedik masraflar ve araç değer kaybı konusunda daha güçlü bir güvence sağlanmış olur.

