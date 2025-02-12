Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 19:17, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 19:40
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Lütfen kitap okumayı ve derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.