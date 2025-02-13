Döviz piyasasında son durum: Dolar ve Euro
Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar vatandaşların yakın takibinde.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 07:37, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 07:38
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Dünkü Efektif Kur Açıklamaları
- Alış: 36,0020 lira
- Satış: 36,1463 lira
TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,9342 lira, satışta 36,0781 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası Piyasalardaki Parite Değerleri
- Euro/Dolar Paritesi: 1,0360
- Sterlin/Dolar Paritesi: 1,2420
- Dolar/Yen Paritesi: 154,60
Yeni Günde Dolar ve Euro Kurları
Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 36,1139 (alış) ve 36,1295'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,7006 TL seviyelerinde seyrediyor.