Döviz piyasasında son durum: Dolar ve Euro

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Dünkü Efektif Kur Açıklamaları

Alış: 36,0020 lira

36,0020 lira Satış: 36,1463 lira

TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,9342 lira, satışta 36,0781 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası Piyasalardaki Parite Değerleri

Euro/Dolar Paritesi: 1,0360

1,0360 Sterlin/Dolar Paritesi: 1,2420

1,2420 Dolar/Yen Paritesi: 154,60

Yeni Günde Dolar ve Euro Kurları

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 36,1139 (alış) ve 36,1295'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,7006 TL seviyelerinde seyrediyor.