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Altının gramı yükselişle 3.384 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlayarak 3.384 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını da değer kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 10:38, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 10:39
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Altının gramı yükselişle 3.384 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 384 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 367 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 384 lira düzeyinde bulunuyor.

  • Çeyrek altın: 5 bin 650 lira
  • Cumhuriyet altını: 22 bin 510 lira

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 914 dolardan işlem görüyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi.

ABD Enflasyon Verileri ve Fed'in Tutumu

ABD'de fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair öngörüleri güçlendirirken, varlık fiyatlamalarını da zorlaştırıyor. Analistler, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Fed'in enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini belirtiyor.

Bugün İzlenecek Ekonomik Veriler


  • Yurt içinde: Cari işlemler dengesi ve haftalık para ve banka istatistikleri
  • Yurt dışında: ABD'de ÜFE ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

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