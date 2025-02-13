İstanbul'da terör operasyonu: 10 belediye yetkilisi adliyede

Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara'da toplu ulaşıma zam
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da terör operasyonu: 10 belediye yetkilisi adliyede

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın belediyelere sızdığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 11:08, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 11:09
Yazdır
İstanbul'da terör operasyonu: 10 belediye yetkilisi adliyede

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık Kontrolü ve Adliyeye Sevk

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bu arada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

PKK/KCK Operasyon Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber