TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan yeni açıklamalar

TÜSİAD Kongresi ve Hükümet Eleştirileri Tartışma YarattıTürk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), 13 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen kongresi tartışmalara neden oldu. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirileri tepki çekti.

TÜSİAD'a Peş Peşe Gelen Tepkiler





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Gibi birçok isim TÜSİAD'a tepki gösterdi. Hükümet temsilcileri eski Türkiye'nin geride kaldığını belirterek yapılan açıklamaları "hadsizlik" olarak nitelendirdi.

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Aras'a Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.

TÜSİAD Üyelerinin Tepkileri

Yaşananların ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yeni açıklamalarda bulundu. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Turan, TÜSİAD üyelerinin yaşananlara nasıl tepki verdiğini anlattı.

"Üyelerinizden 'Niçin böyle bir açıklama yaptınız, bizleri zor duruma düşürdünüz' tepkisi aldınız mı?"

diye sorulan Orhan, "Olumsuz anlamda böyle bir konuşma geçmedi. Ancak, üyelerimizden, siyasilerin yaptığı ve TÜSİAD'ı eleştiren açıklamalardan üzüntü duyulduğuna ilişkin çok sayıda mesaj geldi"

ifadelerini kullandı.

"Yeni Bir Açıklama Yapacağız"

Konuyla ilgili daha kapsamlı bir açıklama yapacaklarını belirten Orhan,

"Herkesin bildiği ve konuştuğu konuların TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi. Bu konuda yanlış anlamaları da gidermek amacıyla bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Yapacağımız açıklama üzerinde çalışıyoruz."

dedi.