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Gram altında yeni rekor: Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Altın fiyatları, rekorların ardından geri çekilmeye başladı. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,16 düşüşle 2 bin 929 dolar seviyesinden işlem görüyor. Türkiye'de ise altının gram fiyatı rekor kırarak 3 bin 431 TL üzerinden işlem görüyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 09:32, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 09:43
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Gram altında yeni rekor: Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile daha fazla görüşme yapmayı kabul etmesinin ardından yatırımcıların barış sürecine dair gelişmeleri takip etmesiyle geriledi.

Ons altın şu sıralarda yüzde 0,16 düşüşle 2 bin 929 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu, geçtiğimiz hafta kaydedilen 2 bin 942 dolarlık rekor seviyeye kıyasla yaklaşık 14 dolarlık bir geri çekilmeye işaret ediyor. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 946 dolara geriledi.

Trump yönetimi, Kiev ve Avrupa'nın dahil olmadığı ilk Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ardından Moskova ile müzakereleri sürdürme kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme, piyasalarda savaşın sona erebileceğine dair beklentileri artırarak güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı.

Türkiye'de ise altının gram fiyatı 3 bin 431 TL seviyelerinde işlem görüyor. Böylece gram altın fiyatları yeni güne rekorla başlamış oldu.

Öte yandan, gümüş fiyatları da benzer şekilde değer kaybetti. Gümüş, yüzde 0,55 düşüşle 32,66 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar Fed tutanaklarını bekliyor

Piyasaların gözü, bu akşam açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında olacak. Yatırımcılar, Fed'in faiz politikası ve enflasyon beklentilerine dair ipuçları arayarak fiyatlamalarını buna göre şekillendirecek.

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