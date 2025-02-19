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Türkiye tarımda Avrupa'da lider, dünyada ilk 10'da

Türkiye, tarımsal hasılasıyla Avrupa'da birinci sırada. Bakan Yumaklı, hedeflere ulaşmak için ortak akıl ve istişareyle hareket ettiklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 11:14, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 11:15
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Türkiye tarımda Avrupa'da lider, dünyada ilk 10'da

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamındaki atölye çalışmalarına ilişkin, "Buna kısaca biz 'tecrübe paylaşımı' diyebiliriz. Aslında bu çalışma, Türkiye'nin tarımdaki geleceğine yön verecek." dedi. Yumaklı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen "4'üncü Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi"nde yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmanın gıda arz güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi. Son yıllarda yaşanan gelişmelerin tarım ve gıdanın ne kadar kritik olduğunu çok daha iyi ortaya koyduğunu vurgulayan Yumaklı, bu süreçte üretimden vazgeçmediklerini ve ürün yokluğu yaşanmadığını ifade etti. Yumaklı, ülkenin çok riskli bir coğrafyada olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği gibi, durursak düşeceğimizi, gevşersek kaybedeceğimizi, hedeflerimizi unutursak yolumuzu şaşıracağımızı biliyoruz. Bu nedenle hep ileriye bakıyoruz." diye konuştu.

Ekonomiye Yıllık 32,6 Milyar Dolar Destek Sağladık

Sağlanan hibeler sayesinde binlerce projenin uygulamaya alınarak yeni istihdam sağlandığına işaret eden Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bugün Türkiye 68,5 milyar dolar tarımsal hasılasıyla Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında. Vatandaşlarımızın ve ülkemize gelen turistlerin gıda ihtiyacını sorunsuz karşılarken bir yandan da 180'den fazla ülkeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç ederek, ekonomiye yıllık 32,6 milyar dolar destek sağladık.

Türkiye'yi tarımda rekabet gücü yüksek bir ülke konumuna getirmeyi amaçladıklarını belirten Yumaklı, hedeflere ulaşmak için sektörü ilgilendiren birçok dinamiği ortak akıl ve istişareyle harekete geçirmeleri gerektiğini dile getirdi. Yumaklı, tarım politikalarını belirlerken temel amaçlarının, dinamik ve modern bakış açısıyla sektörü yeniden ele almak ve yeni normale karşı sektöre güvenli bir yol açmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

4. Tarım Orman Şurası'nda diğer şuralardan farklı olarak atölye çalışmaları oluşturduk. Atölye çalışmalarımızda konularında uzman kişiler, tüm paydaşlarla birlikte çalışmaları enine boyuna istişare edecekler. Buna kısaca biz 'tecrübe paylaşımı' diyebiliriz. Aslında bu çalışma, Türkiye'nin tarımdaki geleceğine yön verecek. Atölye çalışmalarında kazanılan tecrübeler raporlanacak ve halihazırda çalışmalarına devam eden 15 şura çalışma grubumuzla paylaşılacak. Biz bu kapsamda diyoruz ki açık uçlu hiçbir alan kalmasın. Çünkü Türkiye Yüzyılı'na tarımın damga vurmasını istiyoruz.

Şura Nisanda Yapılacak, Bildirge Mayısta Paylaşılacak

Bakan Yumaklı, 30-31 Ocak'ta resmi faaliyetlerine başlayan çalışma gruplarının şu ana kadar 48 çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Şuranın 28-30 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildiren Yumaklı, Şura Sonuç Bildirgesi'nin mayısta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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