Sağlık Bakanlığı'ndan 'kalp krizi arttı' iddialarına yanıt

Sağlık Bakanlığı'ndan "kalp krizi arttı" iddialarına açıklama Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında kalp krizinden ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığını açıkladı.

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