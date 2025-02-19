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İstanbul'da okullardan sonra üniversiteler de tatil edildi

İstanbul'da kent genelinde etkisini artıran kar yağışı trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 20 Şubat 2025'te eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı. Öte yandan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı üniversitelerde eğitime ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 21:42, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 21:44
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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

İstanbul'da bazı üniversitelerden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara

İstanbul genelinde ilk, orta ve lise derecesindeki okullarda Valiliğin kararıyla yarın eğitime ara verilmesinin ardından bazı üniversitelerden de tatil açıklaması geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günleri tüm eğitim süreçlerinin çevrim içi olarak sürdürüleceğini bildirdi.

İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, eğitim-öğretim faaliyetlerine 20-21 Şubat tarihlerinde ara verildiğini bildirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada, 20-21 Şubat tarihlerinde tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin internet üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü de eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini ifade etti.

Üniversitenin açıklamasında, kurum bünyesinde görev yapan engelli personelin, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanların ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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