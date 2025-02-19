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Genç Sağlık-Sen: 5510'da adalet istiyoruz

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun memurlar arasında yarattığı adaletsizlikler, Genç Sağlık Sendikası'nın sosyal medya etkinliği ile gündeme taşındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2025 20:18, Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 20:19
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Genç Sağlık-Sen: 5510'da adalet istiyoruz

Kamuda görev yapan memurlar arasında büyük bir adaletsizliğe yol açan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, çalışanlar arasında tepki çekmeye devam ediyor. Özellikle 1 Ekim 2008'den önce ve sonra işe başlayan memurlar arasındaki emeklilik maaşı ve ikramiye farkı, ciddi bir mağduriyet yaratıyor.

Emeklilik Haklarındaki Büyük Farklar

Mevcut sistemde, aynı unvana ve hizmet süresine sahip kamu çalışanları arasında emeklilik hakları açısından büyük farklar oluşuyor. 2008'den önce göreve başlayanlar daha avantajlı bir emeklilik sistemine tabi olurken, bu tarihten sonra işe girenler için maaş ve ikramiye hesaplamaları daha düşük oranlar üzerinden yapılıyor. Bu durum, aynı şartlarda çalışan memurlar arasında uzun vadede büyük bir ekonomik adaletsizlik yaratıyor.

Sosyal Medya Etkinliği ve Kamuoyu Desteği

Bu adaletsizliğe dikkat çekmek amacıyla Genç Sağlık Sendikası, sosyal medya platformu X'te bir etkinlik başlattı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran etkinlik, trend topic olarak Türkiye gündemine girmeyi başardı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, 5510 sayılı kanunun memurlar arasında haksızlığa neden olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, eşit işe eşit hak ilkesine aykırı olup, devlet memurlarının gelecekte yaşayacağı ekonomik kayıpları artırmaktadır. 5510 mağduriyetinin giderilmesi ve adil bir düzenleme yapılması için yasal değişiklik şarttır" dedi.


Çalıştay ile Somut Adımlar

Genç Sağlık Sendikası, bu soruna yönelik somut adımlar atmak amacıyla Pazar günü 5510 yasası mağduriyeti ile ilgili bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştay sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanarak ilgili yetkililere sunulacak.Genç Sağlık Sendikası'nın başlattığı bu tepki, kamu çalışanları arasında büyük destek görürken, yetkililerin konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

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